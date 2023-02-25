Байден відкинув ідею про те, що Китай може бути посередником у мирних переговорах між Україною і Росією

Президент США Джо Байден відреагував на так званий «мирний план Китаю» та припустив, що він буде корисним лише Росії. Про це він повідомив у інтерв’ю CNN.

Байден різко відкинув запропоновану Китаєм «формулу миру», заявивши, що вона буде вигідна виключно Росії.

«Якщо Путін аплодує йому, то як це може бути добре?Я не побачив у плані нічого, що вказувало б на те, що реалізація китайського плану була б вигідна комусь, окрім Росії», – сказав він.

Президент США також відкинув ідею про те, що Китай може бути посередником у мирних переговорах між Україною і Росією. Цю ідею президент США назвав ірраціональною.

«Ідея про те, що Китай буде вести переговори про результати війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна», – зазначив президент.

Нагадаємо, 23 лютого МЗС Китаю опублікувало так званий «мирний план» врегулювання війни Росії проти України, в якому наполягає на відновленні переговорів між Московю та Києвом.

Генсек НАТО відкинув китайську «формулу миру» в Україні Єнс Столтенберг, заявивши, що Альʼянс не має довіри до Китаю як до посередника між РФ і Україною.

Президент Володимир Зеленський позитивно відреагував на заяви Китаю та зазначив, що у «мирній формулі» Китаю є деякі пункти, з якими Україна згодна, тому в цих питаннях Київ міг би співпрацювати з Пекіном, оскільки головне завдання – консолідація світу для ізоляції Росії.