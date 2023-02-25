Джо Байден відреагував на китайську «формулу миру»
На думку президента США, план Китаю може бути вигідний лише РФ
Президент США Джо Байден відреагував на так званий «мирний план Китаю» та припустив, що він буде корисним лише Росії. Про це він повідомив у інтерв’ю CNN.
Байден різко відкинув запропоновану Китаєм «формулу миру», заявивши, що вона буде вигідна виключно Росії.
«Якщо Путін аплодує йому, то як це може бути добре?Я не побачив у плані нічого, що вказувало б на те, що реалізація китайського плану була б вигідна комусь, окрім Росії», – сказав він.
Президент США також відкинув ідею про те, що Китай може бути посередником у мирних переговорах між Україною і Росією. Цю ідею президент США назвав ірраціональною.
«Ідея про те, що Китай буде вести переговори про результати війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна», – зазначив президент.
Нагадаємо, 23 лютого МЗС Китаю опублікувало так званий «мирний план» врегулювання війни Росії проти України, в якому наполягає на відновленні переговорів між Московю та Києвом.
Генсек НАТО відкинув китайську «формулу миру» в Україні Єнс Столтенберг, заявивши, що Альʼянс не має довіри до Китаю як до посередника між РФ і Україною.
Президент Володимир Зеленський позитивно відреагував на заяви Китаю та зазначив, що у «мирній формулі» Китаю є деякі пункти, з якими Україна згодна, тому в цих питаннях Київ міг би співпрацювати з Пекіном, оскільки головне завдання – консолідація світу для ізоляції Росії.