У квітні Макрон запропонував так зване «олімпійське перемир'я»

Заклик забезпечити перемир’я на період Олімпійських ігор 2024 не є зобов’язанням для України. Натомість він має на меті припинення війни, агресії та терору з боку Росії. На цьому наголосив президент Франції Емманюель Макрон у межах Глобального саміту миру у суботу, 15 червня.

«У нас буде резолюція, яку прийме Генасамблея ООН щодо “олімпійського перемир'я”. Ми не бачимо це перемир'я як зобов'язання щодо України, і я хочу пояснити, що це заклик до Росії припинити свою війну, агресію й атаку щодо цивільних», – розповів Макрон.

З його слів, посилення тиску на Росію може стати кроком до перемир’я з її боку.

Президент Франції заявив, що українська капітуляція не може стати передумовою сталого миру. Відтак надзвичайною важливими є підтримка й допомога Україні від інших держав, адже російсько-українська війна стала глобальним питанням.

«Почавши цю війну, Росія вирішила бути імперіалістичним режимом. Відтак нам потрібно посилювати принципи Статуту ООН та міжнародного права, щоб змусити її поважати кордони й суверенітет», – наголосив Емманюель Макрон і зауважив, що потрібно уникнути поновлення війни будь-де, де хтось захоче переглянути кордони, до прикладу, 18 чи 19 століття.

Нагадаємо, у квітні цього року французький президент Емманюель Макрон повідомив про свою ініціативу щодо припинення вогню у світових конфліктах, які тривають у світі, у тому числі у війні в Україні, на час проведення Олімпійських ігор. Документи ООН стосовно так званого перемир’я приймаються регулярно перед черговими Олімпійськими іграми.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що не вірить у формат так званого «олімпійського перемир'я», оскільки замороженого конфлікту з Росією не буває.