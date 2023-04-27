Мама загиблого героя пожертвувала гроші з виплат за сина на дорогу

Мама загиблого бійця 24 бригади, львів’янина Андрія Строменка профінансувала понад 1 млн грн на дорогу до цвинтаря у селі Бартатів Городоцької громади, де похований її син. 25-річний Андрій Строменко загинув у травні минулого року під час запеклих боїв біля міста Попасна на Луганщині.

Як розповів ZAXID.NET староста Бартатова Андрій Островський, на початку весни цього року мама загиблого бійця Наталія Строменко звернулася до нього та запропонувала свою допомогу. Жінка сказала, що готова пожертвувати 1 млн грн з отриманих виплат на облаштування дороги до сільського цвинтаря, де похований її син. Після підрахунків загальний кошторис робіт виявився дещо більшим (1,1 млн грн), і мама бійця погодилася оплатити всі потрібні кошти.

«Правду кажучи, я був певною мірою шокований. Направду, не очікував такого жесту доброї волі», – каже Андрій Островський.

За пожертву Наталії Строменко вдалося облаштувати бруківкою понад 300 метрів під’їзної дороги до цвинтаря, а також зробити блогоустрій біля фігури Матері Божої та доріжку на самому цвинтарі.

За понад 1 млн грн пожертви мами загиблого бійця обласштували бруківкою дорогу до цвинтаря та доріжку на самому цвинтарі (фото ZAXID.NET)

Мама загиблого героя Наталія Строменко розповідає, що таким чином хотіла допомогти селу, де похований її єдиний син. З цього села походив батько загиблого бійця та родина Строменків.

Андрій Строменко народився та навчався у Львові. За освітою Андрій був кухарем-кондитером, працював за спеціальністю у львівських закладах харчування.

Наталія Строменко розповідає, що хлопець з дитинства був патріотично налаштований, багато цікавився історією України, виріс на розповідях дідуся про участь прадіда та дядька в Другій світовій війні. Хлопець був учасником «Правого сектору», їздив на Майдан у 2014 році.

У 2017-2020 роках служив за контрактом у 24 механізованій бригаді імені короля Данила, брав участь у війні на Донбасі. Після завершення контракту на деякий час повернувся до мирного життя, поїхав на роботу до Польщі. Коли почалася велика війна, одразу повернувся в Україну та пішов у військкомат.

«Він так і казав, що знову піде до війська, як почнеться велика війна. Він збирався на війну перед Паскою і казав: «Ви тільки за мною не плачте», – розповідає мама.

Старший солдат, кулеметник Андрій Строменко загинув 15 травня 2022 року під час боїв біля села Новозванівка Попаснянської громади на Луганщині. «Вони тримали позиції. Коли отримали наказ відступити на певний проміжок території, він як кулементник відходив останній, прикриваючи побратимів, і загинув», – розповідає Наталія Строменко.

За виявлений героїзм старший солдат Андрій Строменко нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).