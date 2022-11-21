Реабілітаційний центр поблизу Коломиї прийматиме військових та їх родини

Мати льотчика-винищувача, Героя України Степана Тарабалки Наталія облаштувала оздоровчий центр для військових біля Коломиї. Обладнання для центру мати льотчика придбала на кошти, отримані з компенсації за загибель сина. Оздоровчий центр «Тепло крилатої душі» облаштували у колишньому маєтку польських панів, що за радянських часів працював як лікарня. У медзакладі для військових та їхніх родин працюватимуть психіатри, психологи та реабілітологи.

Про відкриття нового реабілітаційного центру для військових у селі Ценява поблизу Коломиї повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. «На цю справу мати Героя віддала кошти як компенсацію після загибелі сина. Батьки Героя Небесної Сотні Романа Гурика на відкриття центру привезли з собою побутову техніку», – зазначила Світлана Онищук.

Вона також нагадала, що син пані Наталі 29-річний Степан Тарабалка став Героєм України посмертно. Майор Тарабалка рішуче винищував російських окупантів, що бомбардували мирні українські міста. Льотчик-винищувач загинув 13 березня у небі над Житомиром, вступивши у нерівний повітряний бій із силами противника. Бригада, у якій служив Степан Тарабалка, була тим самим «Привидом Києва», що днями і ночами давала відсіч ворогу у небі.

Зазначимо, нещодавно матір загиблого військового з Рівненської області Марія Пешко за отримані від держави гроші відкрила спортивний майданчик у ліцеї в селі Орв'яниця Дубровицької громади. Тут облаштували поле зі штучним покриттям. Таким чином жінка хотіла увіковічнити пам'ять про свого сина Івана Клюйка, який загинув на війні з Росією у квітні 2022 року.