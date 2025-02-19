Команда Хосепа Гвардіоли може вилетіти вже у першому ж турі плей-оф

У середу, 19 лютого, мадридський «Реал» у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів прийматиме «Манчестер Сіті». Гра відбудеться на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Головним арбітром матчу стане румун Іштван Ковач.

Попри масштабні кадрові проблеми в обороні «Реал» у першому матчі вперше в історії виграв у «Манчестер Сіті» (3:2) на стадіоні «Етіхад», врятувавши гру в доданий час (Діас зрівняв в ендшпілі, а Беллінгем шокував суперника на 92-й хвилині). В рамках підготовки до двобою мадридці зіграли в Ла Лізі з Осасуною і… не змогли взяти три очки, розписавши нічию (1:1).

Своєю чергою Манчестер Сіті в межах чергового матчу АПЛ розім’явся на Ньюкаслі, відвантаживши у ворота клубу з найзаможнішими власниками чотири сухих м’ячі (хет-триком відзначився 75-мільйонний новачок Омар Мармуш).

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Реал». На перемогу іспанців дають 1,96, тоді як успіх «Манчестер Сіті» оцінюють у 3,50. Нічия котирується в 4,15. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,33, тоді як тотал менше 2,5 – 3,30.

Найбільше голів у «Реалі» чекають від Кіліана Мбаппе (1,80) та Вінісіуса Жуніора (1,90). В «Манчестер Сіті» найбільше шансів відзначитись в Ерлінга Голанда (2,00) та Омара Мармуша (3,00).

Де дивитися матч Ліги чемпіонів між «Реалом» та «Манчестер Сіті»

Гру в прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні, за передплатами Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL. Поєдинок прокоментують Володимир Звєров і Сергій Лук'яненко. О 21:00 стартуватиме велика студія з ведучими Олександрою Кучеренко та Володимиром Кобельковим. Їхніми гостями будуть ексгравці збірної України Сергій Нагорняк і Олександр Головко.