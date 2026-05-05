Секрет ківі не лише в кислоті, а й в особливому ферменті

Жорстке м’ясо може зіпсувати смак шашлику, але існує простий спосіб виправити ситуацію – використати маринад з ківі, який швидко зробить продукт м’яким. Pixel Inform розповідає, як зробити цей маринад і чому він працює.

Чому ківі розм’якшує м’ясо?

Секрет ківі – не лише в кислоті, а й в особливому ферменті – актинідині. Він розщеплює білки, з яких складаються жорсткі м’язові волокна м’яса, зокрема колаген.

У результаті структура м’яса змінюється на більш м’яку на молекулярному рівні, і навіть жорсткі шматки стають ніжнішими.

Як приготувати маринад?

Вам знадобиться:

1 великий або 2 маленьких стиглих ківі. 2–3 середні цибулини. Кілька зубчиків часнику. Сіль та чорний перець до смаку.

Ківі слід очистити від шкірки, після чого за допомогою виделки перетворити його в пюре. Цибулю варто нарізати півкільцями та добре розім’яти руками, щоб овоч пустив сік. Часник нарізаємо дрібно і змішуємо все це з м’ясом, додаємо перець. Сіль додавати слід набагато пізніше, адже якщо ви посолите м’ясо разом із додаванням ківі, процес розм’якшення піде ще агресивніше. Тому соліть м’ясо безпосередньо перед тим, як відправити його на мангал.

Важливо не перетримувати м'ясо в ківі. Для свинини та яловичини вистачить 40–60 хвилин при кімнатній температурі. Для курки чи індички – максимум 30 хвилин. Якщо ви залишите м’ясо в маринаді з ківі на 3–4 години, у результаті ви отримаєте безформну субстанцію, яка розвалиться прямо на шампурі.