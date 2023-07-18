Країни-партнери змогли підготувати 17 українських бойових бригад

Учасники Контактної групи з питань оборони України підготували понад 63 тис. військовослужбовців. Загалом це 17 бойових бригад, який навчали спеціально для контрнаступальних дій, повідомив у вівторок, 18 липня, на брифінгу за підсумками «Рамштайну» генерал армії США Марк Міллі, передає «Європейська правда».

За його словами, контрнаступ України є «далеким від провалу», хоч і просувається повільніше, аніж очікувалося. Він підкреслив, що Контактна група допомагає в контрнаступальних діях не тільки технікою, але і підготовкою військовослужбовців.

«Спільно коаліція навчила 17 бойових бригад для цього наступу й понад 63 тисячі військових. Лише США забезпечили підготовку 15 тисяч із них, причому навчання досі триває. Це навчання дозволило розвинути відчутні навички, які дозволили створити боєздатні українські підрозділи на чолі з талановитими командирами», – повідомив Марк Міллі.

Генерал США зазначив, що частина навчених бригад ще не була залучена у бойові дії. Коли саме військові будуть доєднані до Сил оборони у контрнаступі, Марк Міллі не уточнив.

«Українці мають значну кількість бойової сили, яка ще не задіяна. Зараз вони зберігають свою бойову міць, і вони повільно, цілеспрямовано та стабільно пробиваються через усі ці мінні поля», – генерал Марк Міллі.

Нагадаємо, 18 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про прибуття до України касетних боєприпасів, передачу яких США оголосили 7 липня. Найближчими днями снаряди почнуть використовувати на гарячих ділянках фронту, імовірно, і на Бахмутському напрямку, де журналісти помітили гаубиці М777, які можна використовувати для пусків касетних снарядів.