За даними журналістів, гаубиці М777, з яких можна стріляти касетними снарядами, помітили на Бахмутському напрямку

Касетні боєприпаси, передачу яких США оголосили 7 липня, вже прибули до України. Найближчими днями снаряди почнуть використовувати на гарячих ділянках фронту, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у коментарі BBC.

Журналісти видання повідомили, що американські гаубиці М777, з яких можна випускати касетні снаряди, бачили на позиціях Сил оборони поблизу Бахмута. Сам Олександр Сирський зазначив, що звільнення Бахмута має не лише символічне значення, але і стратегічне.

«Генерал Сирський підтвердив, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і будуть готові до використання протягом кількох днів. Ми бачили, як надані США гаубиці М777, які стрілятимуть цими снарядами, вже на позиціях навколо Бахмута», – повідомило BBC.

Видання припускає, що касетні боєприпаси можуть допомогти ЗСУ просуватися вперед швидше. Олександр Сирський заявив, що контрнаступальні дії відбуваються повільніше, ніж багато хто сподівався – зокрема, рух уперед ускладнюється російськими мінами, які окупанти ставлять у ненормованих кількостях.

Зазначимо, найбільші успіхи в контрнаступальних діях Сили оборони показують на Бердянському та Мелітопольському напрямках. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують рух углиб фронту, повідомили у прес-службі Генерального штабу 18 липня.