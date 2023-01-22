Танки Т-72 після модернізації в Чехії відрізняються більш потужною силовою та наявністю динамічного захисту.

Марокко передало Україні танки Т-72Б, які проходили модернізацію в Чехії. Близько двадцяти одиниць танків було відправлено на поле бою тиждень тому. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на Menadefense.

Як зазначає видання, це лише перша партія, скільки саме танків країна готова відправити Києву, наразі невідомо. Перед відправкою танки модернізували у майстернях чеської збройової компанії Excalibur.

За інформацією видання, країна закупила Т-72 в Білорусі у 1999-2000 роках. І сьогодні на озброєнні марокканської армії перебуває 148 танків Т-72; 136 - Т-72Б; 12 - Т-72БК.

Як зазначається, рішення про передачу танків Україні було ухвалено на квітневому засіданні у «форматі Рамштайн». Туніс і Марокко були єдиними країнами, які представляли Північну Африку. Таким чином, королівство стало першим в Африці, хто надає військову допомогу нашій країні.

Зауважимо, що інформацію про отримання Україною танків від Марокко наразі не коментували в Міноборони України.

Раніше повідомлялося, що Марокко надасть Україні запчастини до танків Т-72 за рекомендацією США.

Додамо, що танки Т-72 після модернізації в Чехії відрізняються більш потужною силовою та наявністю динамічного захисту. Також вони обладнані новими системами зв’язку та тепловізорами. Танків Т-72 Україні раніше надали три країни: власне сама Чехія, а також США та Нідерланди. За модернізацію уряди цих країн сплатили чеській компанії 2,2 млрд крон, що еквівалентно понад 82 млн доларів