Влада Марокко на прохання Сполучених Штатів ухвалила рішення передати Україні запчастини до танків Т-72, ставши першою державою Африки, яка надасть Києву військову допомогу, пише «Укрінформ» з посиланням на Le Journal de l'Afrique.

Як ідеться в повідомленні, американській дипломатії вдалося переконати Рабат передати Києву запчастини до танків Т-72 «у найсуворішій секретності». Також у публікації йдеться, що збройні сили Марокко мають кілька десятків танків типу Т-72Б/БК, придбаних у 1999-2001 роках у Білорусі.

Журналісти зауважують, що останнім часом Рабат усе впевненіше займає позицію на підтримку України у війні проти росії. Так, під час голосування на Генеральній асамблеї ООН у березні минулого року за резолюцію «про засудження російської агресії в Україні» Марокко утрималось від голосування, вважаючи за краще уникнути необхідності обирати позицію. У березні та квітні королівство зробило те саме, щоб не позиціонувати себе проти Росії.

Однак пізніше, після заяви Марокко про «повагу до територіальної цілісності, суверенітету та національної єдності всіх держав-членів ООН», королівство взяло участь у зустрічі з 40 союзниками США, державами-членами НАТО та кількома країнами-гостями в Німеччині. Йдеться, ймовірно, про зустріч у форматі «Рамштайн», – ред.), де обговорювалося збільшення військової допомоги українському уряду.