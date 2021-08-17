Регіональний поїзд № 808 зараз курсує з Ківерців до Івано-Франківська

З 19 серпня «Укрзалізниця» продовжить маршрут поїзда Ківерці – Івано-Франківськ до Коломиї. Окрім того, зміняться графіки руху двох поїздів Стрий – Івано-Франківськ та Івано-Франківськ – Коломия.

Як повідомили у прес-службі «Львівської залізниці», регіональний поїзд № 808 Ківерці – Івано-Франківськ з 19 серпня прибуватиме до Коломиї о 13:52. Зворотно за маршрутом Коломия – Ківерці поїзд вирушатиме щодня, окрім середи, о 14:58 та курсуватиме зі зупинками в Івано-Франківську, Калуші, Рожнятові Долині, Болехові, Моршині, Стрию, Львові, Кам'янці-Бузькій, Радехові, Стоянові, Горохові, Луцьку із прибуттям у Ківерці о 23:45.

З Ківерців до Коломиї поїзд вирушатиме щодня, окрім середи і четверга, о 05:14 та курсуватиме через Стрий, Моршин Болехiв, Долину, Рожнятiв, Калуш, Iвано-Франкiвськ з прибуттям в Коломию о 13:52.

Кожного четверга цей регіональний поїзд курсуватиме у сполученні Львів – Коломия, щосереди – за маршрутом Ківерці – Львів.

Нагадаємо, що цей маршрут обслуговує український дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. «Прикарпатський експрес» почав курсувати 29 травня, він поєднує три туристичні регіони: Волинь, Прикарпаття та Галичину.

Також за інформацією «Львівської залізниці», з 18 серпня цього року зміняться графіки ще трьох поїздів:

поїзд № 6423 Iвано-Франкiвськ – Стрий вирушатиме з Івано-Франківська о 08:15 та прибуватиме в Стрий об 11:45;

поїзд № 6424 Стрий – Iвано-Франкiвськ вирушатиме зі Стрия о 14:11 та прибуватиме в Iвано-Франкiвськ о 17:45;

поїзд № 6433 Коломия – Iвано-Франкiвськ вирушатиме з Коломиї о 13:29 та прибуватиме в Iвано-Франкiвськ о 15:20.

Із розкладом руху цих поїздів на маршрутах прямування можна ознайомитися на сайті регіональної філії «Львівська залізниця»