Скорсезе номінували на «Оскар» десять разів

Режисер Мартін Скорсезе став рекордсменом за кількістю номінацій на премію «Оскар». Після останнього оголошення номінантів Скорсезе обійшов Стівена Спілберга та має найбільше номінацій серед живих режисерів.

Скорсезе має 10 номінацій на «Оскар». За всю історію премії з режисерів більше (12 разів) номінували лише Вільяма Вайлера, який зняв фільми «Бен Гур» та «Кращі роки нашого життя».

Ще не так давно Скорезе вважався головним невдахою «оскарівських» перегонів. Адже він вперше (і наразі востаннє) отримав «Оскар» за «Відступників» у 2007 році.

За які фільми Скорсезе номінувався на «Оскар» за режисуру?