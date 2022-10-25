Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, як місто готується до відключень електроенергії та можливої відсутності води та опалення. Зокрема, міський голова зазначив, що у Франківську вже облаштовують 50 сховищ із альтернативними джерелами живлення, а у випадку виникнення проблем із водопостачанням, до роботи підключать гідранти.

Про підготовку Івано-Франківська до аварійних відключень Руслан Марцінків розповів під час ранкового ефіру у вівторок, 25 жовтня. За його словами, місто розглядає найгірші сценарії розвитку подій.

«Облаштовуємо в Івано-Франківську п’ятдесят сховищ з альтернативними джерелами живлення. А ще дав доручення забезпечити 100 біотуалетів в місті. На жаль, в разі відсутності електроенергії, робота генераторів зможе забезпечити подачу води лише до третього поверху, бо, на жаль, тиску може не вистачити на більшу потужність. Тому, аби мешканці могли набрати собі воду дав доручення КП Івано-Франківськводоекотехпром опрацювати питання щодо роботи гідрантів», – зазначив Руслан Марцінків.

Крім того, місто планує розробити сайт-платформу для взаємодії мешканців багатоповерхівок та приватного сектору: люди зможуть залишати заявки на те, щоб надати або знайти тимчасове житло на час критичних ситуацій, коли не буде світла, води чи тепла.