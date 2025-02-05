Перегони організували на недіючій трасі

Поліцейські Тернополя встановили особи організаторів нелегальних масштабних перегонів поблизу Тернополя. Ними виявилися неповнолітні хлопці. Про це повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 5 лютого.

Нелегальні автоперегони поблизу Тернополя відбулися на вихідних 1-2 лютого. Пройшли вони на недіючій трасі – недобудованій об’їзній дорозі міста Теребовля неподалік села Воля. В соціальних мережах тернополяни оприлюднили відео з перегонів, на якому видно, що участь в них приймали не лише легкові автомобілі, але й мотоцикли.

«Правоохоронці опрацювали відео, яке поширили з місця події у соцмережах. Встановили, хто причетний до організації несанкціонованих автоперегонів. Це – двоє неповнолітніх жителів Тернополя», – повідомили в пресслужбі поліції Тернопільщини.

За цією інформацією правоохоронці внесли дані до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. До відповідальності також будуть притягнуті батьки двох неповнолітніх хлопців.

На батьків одного з хлопців склали протокол за ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Вони мають сплатити щонайбільше 1700 грн штрафу. Також поліцейські вирішують питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності батьків іншого неповнолітнього.