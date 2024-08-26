Фанати «зелено-білих» не зможуть підтримати свою команду на трибунах у матчі з «Ворсклою»

Поєдинок 5-го туру чемпіонату України між «Карпатами» та «Ворсклою» за рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ відбудеться без глядачів, повідомляє прес-служба львівського клубу. Матч заплановано у Львові на 31 серпня.

Відповідне рішення Українська асоціація футболу ухвалила у зв’язку з порушенням норм щодо кількості глядачів на стадіоні Україна у матчі 3-го туру УПЛ проти «Динамо» (1:3). Окрім цього на «Карпати» наклали штраф. Його сума не уточнюється.

Наступний домашній матч львів’яни зіграють вже з уболівальниками (28 вересня проти житомирського «Полісся»).

Зазначається, що всі кошти від продажу квитків спрямовуються на допомогу Збройним Силам України. За кошти від продажу квитків на матч з «Динамо» клубом було придбано 98 ударних безпілотників, які вже передані підрозділам Десантно-штурмових військ та Сил безпілотних систем ЗСУ.

Нагадаємо, після 3-х турів Карпати йдуть у турнірній таблиці чемпіонату України на десятій сходинці, набравши 4 очки (нічия, перемога і поразка). Вже сьогодні, 26 серпня, підопічні Владислава Лупашка в межах чергового туру зіграють з черкаським ЛНЗ (поєдинок мав стартувати ще о 13:00, але через тривалу повітряну тривогу час початку було зміщено на 19:00).