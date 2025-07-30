Мая Санду розповіла про плани Росії щодо парламентських виборів

Президентка Молдови Мая Санду повідомила про плани Росії здійснити безпрецедентне втручання у парламентські вибори, які відбудуться в країні невдовзі. Про це повідомило у середу, 30 липня, молдовське медіа NewsMaker.

Під час свого виступу після засідання Вищої ради безпеки Мая Санду повідомила, що Росія інвестує в кілька політичних проєктів, щоб провести до молдовського парламенту проросійські сили. За її словами, всі ці проєкти координуються з одного центру та здебільшого фінансуються через схеми молдовського проросійського політика та олігарха Ілана Шора, який живе в Москві.

«Виборча корупція та незаконне іноземне фінансування є основною загрозою на виборах 28 вересня, зокрема через криптовалюти, мережі перевізників та схеми відмивання грошей з метою корупції виборчого процесу, перекази коштів тим, хто має рахунки в “Промсвязьбанку”, з подальшою капіталізацією через схеми конвертації, незаконне фінансування виборчих кампаній, фінансування дезінформаційних та дестабілізаційних операцій, корупцію осіб у правовій системі. Тільки через криптовалюту планується фінансування на суму близько 100 млн євро», – повідомила Санду.

Мая Санду зазначила, що очікує на організовані за кордоном кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою. Крім того, на її думку, під час виборів можуть проводитися проплачені протести, а також відбуватися саботаж голосування в діаспорі.

За словами президентки Молдови, росіяни також можуть організувати кібератаки на цифрову інфраструктуру, пов’язану з проведенням виборів, й інші об’єкти критичної інфраструктури. Крім того, у Молдові очікують на використання церкви в інтересах Росії, залучення проросійських чи євроскептичних інфлюенсерів та блогерів, а також радикалізацію суспільства та нарощування ненависті.

«Це не повинно нас лякати, це має нас мобілізувати. Втручання Росії несе серйозні ризики для громадського порядку та національної безпеки, а головне – може драматично підірвати суверенітет країни та наше європейське майбутнє», – повідомила Мая Санду.

Президентка наголосила, що державні установи мають працювати більш скоординовано, щоб захистити національні інтереси.

Парламентські вибори в Молдові відбудуться 28 вересня 2025 року.

Нагадаємо, 19 липня Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови відмовила в реєстрації для участі в дострокових парламентських виборах, запланованих на 28 вересня, блоку «Перемога» з чотирьох партій проросійського олігарха-втікача Ілана Шора. Блок «Перемога», що складається з проросійських, антиєвропейських партій, виступає за вступ Молдови до очолюваного Росією Євразійського економічного союзу і проти більш тісних зв’язків з Євросоюзом.