Представники блоку «Перемога» заявили, що оскаржуватимуть рішення ЦВК в суді

Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови відмовила в реєстрації для участі в дострокових парламентських виборах, запланованих на 28 вересня, блоку «Перемога» з чотирьох партій проросійського олігарха-втікача Ілана Шора. Про це повідомили на сайті ЦВК в суботу, 19 липня.

Виборчий блок «Перемога» було сформовано 6 липня цього року в Москві чотирма політичними партіями: Renaştere («Відродження»), Forța de Alternativa și de Salvare a Moldovei («Альтернатива та сила порятунку Молдови»), Șansă («Шанс») та Victorie («Перемога»).

За даними Служби інформації та безпеки Молдови, колишній глава забороненої партії «Шор» Ілан Шор з іншими членами виборчого блоку, який вони прагнули зареєструвати, заявив у Москві, що прагне змінити політичну владу в Молдові «за будь-яку ціну».

Служба розвідки та безпеки кваліфікувала ці заяви як посягання на конституційний лад і створення стану ворожості до державних інститутів.

«Комісія вважає, що безпосередня участь особи, яка обіймає посаду керівника партії, визнаної неконституційною, в агітації виборчого блоку є не лише порушенням правових норм, а й формою завуальованого продовження діяльності забороненої партії, що суперечить обов’язковості рішення Конституційного Суду та чинному законодавству. ЦВК звернула увагу на те, що політичні партії-учасниці після набуття чинності змін не відмежувалися від політичної партії, діяльність якої визнана неконституційною», – ідеться в заяві.

Окрім цього, ЦВК повідомила, що партії, які входять до блоку, не надали документів, що підтверджують дотримання правових процедур, бракувало важливої інформації щодо виконавчої структури, кворуму, особи законного представника, а також звітності про фактичне фінансування установчих зборів.

Ще однією причиною, яку назвала ЦВК, була назва блоку, яка вважається ідентичною назві однієї з партій, що входять до його складу, що суперечить законодавству Молдови.

Своєю чергою представники блоку «Перемога» заявили, що рішення Центральної виборчої комісії є суто «політичним» і оскаржуватимуть його в суді.

Блок «Перемога», що складається з проросійських, антиєвропейських партій, виступає за вступ Молдови до очолюваного Росією Євразійського економічного союзу і проти більш тісних зв’язків з Євросоюзом. До списку кандидатів, оголошеного блоком, також увійшла проросійська губернаторка (башкан) автономного регіону Молдови Гагаузія Євгенія Гуцул. Вона фігурує у справі про незаконне фінансування колишньої партії «Шор».

Молдова – парламентська республіка з президентом на посаді глави держави та прем’єр-міністром на посаді глави уряду.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року президентка Молдови Мая Санду вдруге здобула перемогу на президентських виборах. Санду, яка є прихильницею зміцнення зв’язків з Європою, впевнено перемогла проросійського кандидата, ексгенпрокурора Александра Стояногло – 55% проти 45% голосів виборців.