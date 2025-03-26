Євгенія Гуцул збиралася вилетіти в Стамбул у службових справах, коли її затримали

Проросійську губернаторку (башкана) автономного регіону Молдови Гагаузії Євгенію Гуцул затримали у вівторок ввечері, 25 березня, коли вона намагалася вилетіти з аеропорту Кишинева. Про це повідомив телеканал TV8 з посиланням на слова речниці Національного антикорупційного центру Молдови Анжели Старинської.

Відомо, що Гуцул збиралася вилетіти в Стамбул у службових справах, коли її затримали правоохоронці. Вона мала повернутися у Молдову 30 березня.

Гуцул фігурує у справі про незаконне фінансування забороненої проросійської партії «Шор». За версією прокуратури, вона разом зі Світланою Попан, яка у 2019-2022 роках працювала секретаркою партії «Шор», систематично ввозили до Молдови гроші з Росії. Гуцул також звинувачують в координації роботи офісів політсили, внаслідок чого «Шор» отримувала понад 42,5 млн леїв від організованого злочинного угруповання.

Гуцул та Попан свою провину не визнають, наразі справа перебуває на розгляді суду Кишинева.

Проросійські ЗМІ заявили, що її затримання є «санкціями авторитарного режиму Маї Санду».

Варто зазначити, що у березні 2024 року Гуцул їздила до Росії, щоб поскаржитися на начебто утиски місцевого населення й просила про підтримку у російського президента Владіміра Путіна.

Рада ЄС у 2024 році наклала на башкана Гагаузії санкції, там вважають, що Гуцул несе відповідальність за підтримку сепаратизму у цьому регіоні Молдови та намагається повалити конституційний лад у країні.

Гагаузія – один з найбільш проросійських регіонів Молдови. Раніше ZAXID.NET писав, як Кремль намагається через Гагаузію впливати на політичні справи Молдови.