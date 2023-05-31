У серпні у Львові пройде щорічна Майстерня міста, що об'єднує громадськість, владу та бізнес для якісного перетворення міста із використанням найкращих практик залучення мешканців. Організатори запрошують мешканців, в тому числі вимушених переселенців, громадські організації, місцевий бізнес подавати свої пропозиції для перетворення міста та отримати додаткове фінансування до 30 тис. грн для їх втілення.

Як розповіли ZAXID.NET в Інституті міста, цьогоріч Майстерня проходитиме з 14 по 20 серпня 2023 року. Основними темами стануть інтеграція нових мешканців Львова (ВПО), природоорієнтовані рішення у Львівській МТГ, розвиток велоінфраструктури та мобільності.

Подати заяву з пропозиціями подій можна до 16 червня за посиланням. Усі запропоновані заходи мають сприяти розвитку громади та залученню мешканців до спільнотворення. Наприклад, можливі встановлення парклетів, висадка дерев, створення стінописів та інші ініціативи, спрямовані на покращення середовища міста (це тверді результати). Також планується проведення лекцій, воркшопів, майстер-класів та екскурсій (м’які результати).

Довідково. Майстерня міста – проект Інституту міста. Це тиждень подій, які з 2011 року щороку відбуваються у Львові. Мета проекту – розвиток партисипації мешканців, а також створення спільного майданчика для комунікації та співпраці громадськості, влади та бізнесу для якісного перетворення міста. Практики проведення Майстерні міста уже перейняли шість міст України: Житомир, Полтава, Рівне, Ужгород, Чернівці, Черкаси.

Майстерню міста 2023 реалізується за підтримки Львівської міської ради та проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ» від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH.