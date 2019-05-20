На заходи Майстерні міста прийшли тисячі львів’ян

У Львові розпочалися заходи Майстерні міста​, які триватимуть до 9 червня. Цього року унікальну платформу для комунікації із мешканцями організатори розмістили у п'яти районах: Левандівка, Сихів, Підзамче, озеро на Панча та Рясне. Зустрічі із громадою цими вихідними вже відбулися на Левандівці та Сихові.

Левандівка бере участь у Майстерні міста уже не вперше.

«Ми вбачаємо в цьому можливість презентувати місту ті здобутки, які ми отримали минулого разу. А, зокрема, завдяки плідній праці з Інститутом міста і центральний вхід в парк це є наслідки і результати цієї співпраці», – каже керівник культурно-мистецького центру «Супутник» Олександр Агашков.

Тематика цьогорічної Майстерні на Левандівці – авіація. Мета – змінити звичні стереотипи цього району і нагадати мешканцям, що саме тут кілька десятків років тому було одне з найперших летовищ в Галичині. Звідси стартували перші авіапоштарі та пасажирські літаки. Літачок з фанери, розмальований місцевими дітлахами, буде тепер на згадку про летовище і на втіху малятам.

«Він дуже крутий! Він літає так, що ми он долетіли вже з Мадриду і в Дубаї», – говорить маленький авіатор Юра.

Майстерня міста – це можливість поспілкуватися з мешканцями, чого насправді їм бракує для комфорту. Створило таку платформу у 2012 році німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ. Згодом до співпраці долучився Інститут міста.

«Ми завжди шукаємо цікаві формати, ми завжди експерементуємо, тому що наше завдання залучити як найбільше людей, і дійти до тих питань, які турбують мешканців тих мікрорайонів. І цього року ми зробили, ще один експеримент: ми цю майстерню організовуємо разом з багатьма громадськими організаціями, тобто 6 організацій долучилися до цього», – пояснив директор Інституту міста Олександр Кобзарєв.

«В рамках проекту, Інтегрованого розвитку міст в Україні, яке робить GIZ, ми розробляємо інтегровану концепцію розвитку спільно з мерією і також план сталої мобільності. Сьогодні і в наступні дні нам важливо поспілкуватися з людьми і почути їхні думки, яким вони бачать розвиток свого району та міста, адже вони на місцях бачать найкраще», – додала кординаторка проекту товариства GIZ Марта Пастух.

У межах Майстерні вперше проводять екосвято на Сихові.

«Вже підраховано, що у людства залишилося 12 років, щоб змінити свій спосіб життя і перейти на альтернативні види енергії, зокрема, відмовитися від нафти і пластику, тому ми робимо це екосвято, аби про це говорити. Бо враження, що люди не до кінця розуміють чим загрожує це споживання пластику і енергії», – розповіла керівниця ГО «Кращий Сихів» Наталя Піпа.

На Екофесті сихівчан вчили плести килимки зі старого одягу, іграшки із соломи, а ще сортувати сміття. Окрім того, говорили про транспорт та комфортний Львів.

«Два роки ми працювали над тією концепцією, над нею працювали економісти, транспортники, екологи, освітяни і урбаністи та містобудівельники і ми на розсуд громадськості хочемо це виставити і в простій доступній формі пояснити, що таке генплан чи зонінг і зрозуміли, до чого вони можуть бути дотичними», – сказав головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.

«Зрозуміло, що автомобілізація – це загроза для міста. Тобто, якщо громадським транспортом користується 60%, а автомобілями 20%, то напевно треба для тих 60% зробити зручний транспорт, а не вкладати шалені інвестиції для покращення комфорту автомобілістів», – додав заступник директора департаменту житлового господарства Андрій Білий.

Тому сихівчанам й презентували зелену лінію – альтернативний шлях доїзду в центр Львова. А вже наступних вихідних Майстерня міста переїде на Підзамче, а згодом на вулицю Панча, де активісти намагаються врятувати озеро.