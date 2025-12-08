Значна частина заморожених активів може зберігатися в найбільшому французькому банку BNP Paribas

Франція не оприлюднює назви приватних банків, які зберігають заморожені російські активи, що можуть бути використані як так звана «репараційна позика» Україні. Загалом Франція володіє другим у світі обсягом заморожених російських активів після Бельгії, повідомило видання Financial Times.

Країна зазнає дедалі більшого тиску щодо фінансування України коштом заморожених російських активів. За даними видання, попри це Франція відмовляється розкривати назви приватних банків, які мають заморожені російські активи на суму 18 млрд євро.

Так, після бельгійського депозитарію Euroclear, Франція має другий за величиною обсяг заморожених російських активів в ЄС. Втім, країна через «конфіденційність клієнтів» не надає інформації, які установи утримують активи, та який відсоток за них нараховується. FT повідомило, що така позиція Франції викликає невдоволення у низки європейських країн.

За даними чотирьох співрозмовників видання, значна частина заморожених російських активів, імовірно, зберігається у BNP Paribas – найбільшому французькому банку. Жоден із приватних банків Франції чи Бельгії, де також зберігаються значні обсяги активів, не коментували ситуацію.

Питання щодо російських активів, які зберігаються у Франції, порушили після того, як Єврокомісія ініціювала план так званої «позики під репарації» для України коштом заморожених активів російського Центробанку. Зокрема, ЄС пропонує використати для позики активи. які заблоковані на території різник країн, а не тільки 185 млрд в бельгійському Euroclear.

Бельгія наполягає на включення активів у Франції та інших країнах, оскільки Euroclear стає більш вразливим до фінансових ризиків чи російських дій у відповідь через тиск ЄС. Франція, яка виступає за виділення позики, виступила проти залучення активів у комерційних банках, бо вони буцімто підпадають під інші договірні зобовʼязання.

Зазначається, що якщо Euroclear отримує прибутки від готівки з погашення російських цінних паперів та не зобовʼязаний виплачувати відсотки Росії, тому їх можна використати для позики Україні. Водночас приватні банки у багатьох випадках мають обовʼязок виплачувати Росії відсотки.

Бельгія ж вважає, що буде відповідальним за будь-які фінансові та юридичні претензії, які може подати Росія після передачі заморожених активів Україні. Тому Бельгія наполягає, щоби всі країни ЄС гарантували цю позику.

5 грудня очільниця Euroclear Валері Урбен відкинула можливість вилучення російських заморожених активів на користь України та заявила, що оскаржуватиме у суді їхнє вилучення, якщо воно відбудеться. За словами посадовиці, міжнародне право дозволяє заморозити російські активи за кордоном, однак не передбачає їхньої конфіскації. План Євросоюзу щодо використання російських активів для надання Україні позики на відбудову Урбен назвала «нереалістичним».

Додамо, проти репараційної позики виступили і США – за даними Bloomberg, країна закликала не передавати Україні заморожені російські активи, бо вони потрібні для забезпечення мирної угоди між Росією та Україною.