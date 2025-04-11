Майже 1400 педагогів Львівської громади візьмуть участь в районному етапі інтелектуальних ігор Lviv School Quiz

29 квітня майже 1400 педагогів Львівської громади візьмуть участь в районному етапі інтелектуальних ігор Lviv School Quiz. У змагання візьмуть участь педагогічні працівники комунальних і приватних шкіл, а також вперше до них доєднаються колеги із закладів позашкілля, мистецьких та музичних шкіл. Про це повідомляє ЛМР.

«Попередні два роки участь у наших змаганнях серед педагогів брали лише вчителі шкіл, які об’єднувались у команди з 8 учасників. Цього ж року до нас долучилися заклади позашкілля, а також установи культури. Загалом буде 173 команди, а це 1384 учасники, які братимуть участь у квізі на 17 локаціях нашого міста. Гра відбуватиметься у всіх школах водночас», – розповідає координаторка проєкту Lviv School Quiz та працівниця міського управління розвитку освіти Віра Качмар.

Перед учасниками квізу ставитимуть запитання, які охоплюватимуть різноманітну тематику, зокрема географію, літературу, природознавство, історію, науку, техніку тощо, а також різні формати: текстовий, аудіо та відео. Упродовж відведеного часу вчителі опрацьовуватимуть завдання та даватимуть відповіді, за що їм нараховуватимуть бали. Три команди-лідери із кожного з районів, а також перші три команди в рейтингу, які набрали найбільшу кількість балів, але не пройшли в своїх районах, перейдуть у фінал.

На переможців та учасників очікують призи: брендовані нагороди, кубки, квитки в заклади культури, на екскурсії чи в квест-кімнати

«Ми дбаємо про те, аби наші педагоги були інтегровані в освітнє середовище, спілкувались зі своїми колегами за межами закладу, ділились корисним досвідом одне з одним, розвивались. І найкраще це працює саме в таких неформальних заходах, коли можна не просто позмагатись в інтелекті, а й просто чудово провести час», – зазначає директор міського департаменту освіти та культури Андрій Закалюк.

Lviv School Quiz – це інтелектуальні змагання на загальну ерудицію. Участь у ньому щорічно беруть школярі 4-го, 8-го та 9-го класів, а також педагоги. Міський етап Lviv School Quiz відбудеться 7 травня 2025 року. На переможців та учасників очікують призи: брендовані нагороди, кубки, квитки в заклади культури, на екскурсії чи в квест-кімнати та інше цікаве дозвілля.