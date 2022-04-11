Майже 40 вулиць у Чернівцях на одну добу залишаться без водопостачання. Причина відключення води – ремонтні роботи. Відновлення водопостачання на відключених вулицях планується після 06:00 середи, 13 квітня.

Як у понеділок, 11 квітня, повідомили у КП «Чернівціводоканал», водопостачання буде призупинене через заплановані ремонтні роботи в районі вулиці Героїв Майдану та проспекту Незалежності.

«У зв'язку із встановленням регулятора тиску за на перехресті Г. Майдану - Пр. Незалежності «Кільце», буде відсутнє водопостачання з 09:00 вівторка, 12 квітня по 06:00 середи, 13 квітня», – йдеться у повідомленні водоканалу.

Список вулиць, де буде відключена вода: Соборна площа, Кафедральна, Вірменська, Поповича, Ончула, Шевченка, Котляревського, Івана Франка, Лесі Українки, Кобилянської, Богомольця, Щербанюка, Ткача, Гузар, Кутузова, Суворова, Боброва, Достоєвського, Аксеніна, Канівська, Каспрука, Рівненська, Героїв Майдану, Алма-Атинська, Ковельська, Небесної Сотні, Пр. Незалежності, Гончарова, Коперника, Горіхівська, Дзержика, Луковецька, Заставнянська, Комарова, Мартовича, Мазепи, Київська, П.Орлика та прилеглі вулиці.