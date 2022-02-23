Воду у шести бочках підвозитимуть в мікрорайони Тернополя, які не забезпечені колонками-качалками

Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» закупило шість спеціальних 1000-літрових бочок, в яких підвозитимуть воду мешканцям у випадку надзвичайної ситуації. Рішення про виділення 45 тис. грн на закупівлю каністр прийняли на виконавчому комітеті. У підприємстві також нагадали, що в місті діють 45 колонок-качалок та три бювети, в яких можна набирати питну воду.

Бочки закупили для мікрорайонів, які менше забезпечені альтернативними джерелами води. «У Тернополі є три бювети, 60 колонок-качалок, 45 з них діючі й мешканці міста можуть там набрати води. Ці колонки-качалки переважно зосереджені в старих районах міста, це Центр, Новий світ, Оболоня. В інших мікрорайонах також є, але їх не достатньо, тому у підприємстві вирішили закупити бочки для оперативного підвозу води населенню», – розповідає ZAXID.NET прес-секретарка КП «Тернопільводоканал» Наталя Федорців.

Кожна пластикова бочка вміщує по 1 тис. літрів води. На їх придбання виділили близько 45 тис. грн. У випадку надзвичайної ситуації бочки на автомобілях доправлятимуть під багатоповерхові будинки, де люди зможуть набирати воду.

Також у Тернопільській міськраді розробили інтерактивну карту з усіма альтернативними джерелами води для мешканців. У «Тернопільводоканалі» зазначають, що вода з колонок-качалок придатна для вживання, однак перед тим її варто прокип'ятити.