Будь-яка вулиця, провулок чи дорога Тернополя вночі має бути повністю освітлена

В темну пору доби вулиці та дороги Тернополя мають бути повністю освітлені, аби допомогти уникнути провокацій та злочинів. Таке доручення дав міський голова Тернополя Сергій Надал після оперативної наради з представниками міських управлінь поліції, СБУ, Нацгвардії, ДСНС та ЗСУ. Нараду збирали стосовно підготовки міста до протистояння надзвичайним ситуаціям, які пов'язані з можливим вторгненням російських військ на територію України.

Під час наради начальник тернопільського районного відділку поліції Сергій Осадця зазначив, що поліцейські працюють у звичному режимі. Однак, управління Нацполіції посилило патрулі на прилеглій території до залізничного вокзалу та автовокзалу. Заробили це для того, аби запобігти можливим масовим провокаціям і приїзду незнайомців в Тернопіль.

«Ми також просимо, щоб усі тернополяни були пильні. І якщо ви бачити небезпечні предмети десь в людних місцях, то викликайте поліцію одразу, адже вони можуть бути вибухонебезпечні. Також поліція просить ріелторів та працівників в сфері нерухомості повідомляти правоохоронців, коли ви помітили неабиякий ажіотаж людей з інших міст, які хочуть винаймати квартири. гаражі, складські приміщення в місті. Це також можуть бути провокатори», – повідомив під час наради начальник тернопільського районного відділку поліції Сергій Осадця.

Також він додав, що в зараз необхідно максимально освітити всі вулиці, провулки, дороги вночі, аби запобігати надзвичайним ситуаціям.

Мер Тернополя Сергій Надал доручив комунальному підприємству «Тернопільміськсвітло» додатково обладнати вуличним освітленням усі можливі місця і не вимикати електроенергію вночі. «Забезпечити цілодобову подачу освітлення в темний час доби, не вимикати електрику вночі для вуличного освітлення. Воно має бути постійно, щоб це була додаткова допомога для правоохоронців в рамках безпеки», – додав мер Тернополя.

Також Сергій Надал зобов'язав перевірити чи справно працюють усі камери спостереження. А їх є в Тернополі 565 штук. Міське управління з надзвичайних ситуацій повинно завершити маркування захисних споруд вказівниками, щоб люди знали і бачили, де є укриття. Також Мер Сергій Надал доручив ЖЕКам та обслуговуючим компаніям завершити очищення підвалів житлових будинків, щоб в разі надзвичайної ситуації люди могли там перечекати.