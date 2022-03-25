У Мукачеві скасували підвищення ціни на водопостачання у місті: підняти вартість тарифу на воду планували з 1 березня 2022 року, однак із введенням воєнного стану рішення відтермінували, а на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради 23 березня – скасували. Наразі місто має найнижчий тариф на водопостачання у Закарпатській області – 28,65 грн за кубометр.

Як у п’ятницю, 25 березня, повідомила прес-служба Мукачівської міськради, у місті не буде зростати вартість на водопостачання. «У Мукачеві скасовано підняття вартості тарифу на водопостачання. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні виконавчого комітету від 23 березня», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Мукачівської міської ради ZAXID.NET уточнили, що тарифи на водопостачання та водовідведення у місті мали зрости із 1 березня 2022 року: кубометр води повинен був коштувати 45,18 грн. Рішення було зумовлене здорожчанням майже вдвічі вартості електроенергії та обладнання, а також збільшенням мінімальної зарплати. Проте, через введення в Україні воєнного стану, рішення про підняття тарифів на воду відтермінували, а 23 березня – скасували. Відтак, у Мукачеві наразі залишаються найнижчі ціни на водопостачання – 28,65 грн.

Окрім того, як повідомив міський голова Мукачева Андрій Балога, із суботи, 26 березня, у Мукачеві подача води із водозабору «Чинадіївський» переводиться із погодинного на цілодобовий графік. Раніше мешканці кількох районів Мукачева отримували воду протягом 18 годин на добу (із 06:00 до 00:00).

«Цілодобово воду отримуватимуть близько 30% мешканців Мукачева. Це жителі 61 вулиці мікрорайону Підгоряни, Інтурист і частково центру», – уточнив міський голова, опублікувавши повний перелік вулиць Мукачева, де вода постачатиметься цілодобово.

Зазначимо, 6 березня Кабмін прийняв рішення не нараховувати і не стягувати штрафи з українців за невчасну оплату комунальних послуг у період воєнного стану. Уряд заборонив нараховувати та стягувати з людей штрафи, пеню чи річні відсотки, якщо вони не заплатять або не повністю заплатять за комунальні послуги. Також комунальні підприємства не мають права не надавати своїх послуг абонентам, які не заплатили квитанції. Це стосується усіх видів комунальних послуг.