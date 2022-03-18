Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» повідомило про амністію для мешканців міста, які самовільно під’єдналися до водопровідної або каналізаційної мережі: якщо такі споживачі до 25 березня встигнуть оформити договори на надання послуг, вони будуть звільнені від штрафів.

Про відповідну ініціативу повідомила прес-служба КП «Чернівціводоканал» у четвер, 17 березня. Як уточнюють у водоканалі, мешканці Чернівців, які самовільно під’єдналися до каналізаційної або водопровідної мережі, мають можливість без штрафів упорядкувати правові відносини з підприємством. Амністія для споживачів, які раніше нелегально користувались послугами водоканалу, триватиме до 25 березня.

Також у прес-службі КП «Чернівціводоканал» додають, що такі споживачі зможуть оформити тимчасовий договір на послуги водопостачання та водовідведення без штрафів. Після періоду амністії фахівці водоканалу у разі виявлення випадків самовільних врізок, будуть штрафувати користувачів.