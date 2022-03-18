Мешканцям Чернівців пропонують амністію за незаконні врізки у водопровід
Водоканал обіцяє не штрафувати нелегальних клієнтів, якщо вони до 25 березня укладуть договори
Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» повідомило про амністію для мешканців міста, які самовільно під’єдналися до водопровідної або каналізаційної мережі: якщо такі споживачі до 25 березня встигнуть оформити договори на надання послуг, вони будуть звільнені від штрафів.
Про відповідну ініціативу повідомила прес-служба КП «Чернівціводоканал» у четвер, 17 березня. Як уточнюють у водоканалі, мешканці Чернівців, які самовільно під’єдналися до каналізаційної або водопровідної мережі, мають можливість без штрафів упорядкувати правові відносини з підприємством. Амністія для споживачів, які раніше нелегально користувались послугами водоканалу, триватиме до 25 березня.
Також у прес-службі КП «Чернівціводоканал» додають, що такі споживачі зможуть оформити тимчасовий договір на послуги водопостачання та водовідведення без штрафів. Після періоду амністії фахівці водоканалу у разі виявлення випадків самовільних врізок, будуть штрафувати користувачів.
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