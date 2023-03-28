На час відключення води можлива робота водовозки

У середу, 29 березня, частина вулиць у Галицькому і Франківському районах Львова будуть без води. Припинення водопостачання пов’язане з проведенням планових робіт із підключення до мереж новозбудованого будинку на вул. Кастелівка.

За інформацією «Львівводоканалу», води не буде впродовж цілого дня – з 09:00 до 20:00.

Зокрема, без водопостачання будуть такі вулиці: І. Франка (парна сторона від №66 до №156, непарна сторона від №63 до №165), Єфремова, Колесси, Антоновича, Вітовського, Звіринського, Героїв Майдану, Галицької Армії, Грабовського, Драгоманова, Квітнева, Коновальця, Конотопська, Коцюбинського, Лукаша, Мельника, Моршинська, Повстанська, Природна, Сар'яна, Героїв УПА, Тютюнників, Червона, Карпинця, Рудницького, Комаринця, Похила, Шумського, Цегельського, Нагірних, Воля, Котка, Мила, Сметани, Гіпсова, Житомирська, Сельських, Ангеловича, Шептицьких, пл. Кропивницького, Бандери, Київська, Мушака, Стуса, Свєнціцького, Дібровна.

«На час відключення води можлива робота водовозки. Вона працюватиме в черговому режимі та за потреби виїжджатиме на звернення мешканців, які надходитимуть на гарячу лінію Львівводоканалу», – інформують в мерії.

Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. Мешканцям нагадують, що в період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води –забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності. Цілодобова гаряча лінія ЛМКП «Львівводоканал»: короткий номер 15-51 (для стаціонарних телефонів) або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для дзвінків з мобільного).