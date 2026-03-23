Оскільки оцет є кислотою, під час обробки поверхонь слід бути обережним

Вапняний наліт у душові кабіні швидко з’являється через жорстку воду та залишки мила, через що скло і поверхні втрачають блиск. Втім, позбутися таких забруднень можна за допомогою простого домашнього засобу – звичайного оцту. Martha Stewart розповідає, як відмити душову кабіну від нальоту.

Як відчистити наліт за допомогою оцту?

Оскільки оцет є кислотою, під час обробки поверхонь слід бути обережним:

Не використовуйте оцет для натурального каменю. Спочатку протестуйте засіб на невеликій ділянці. Не змішуйте оцет з хімічними речовинами, особливо з відбілювачем. Не використовуйте жорсткі абразиви, щоб не подряпати скло. Провітрюйте ванну під час прибирання.

Як приготувати розчин:

Для очищення використовують оцтовий розчин: змішайте оцет і воду у співвідношенні 1:1. За бажанням злегка підігрійте оцет.

Як правильно чистити кабіну:

Нанесіть розчин за допомогою пульверизатора на скло і залиште на 10-15 хвилин. Якщо на скла сильний наліт, краще залишити розчин на 30 хвилин. Після цього протріть поверхню м’якою губкою або мікрофіброю. Для складних забруднень додайте трохи соди. Змийте теплою водою і витріть насухо.

Проводити таке чищення варто раз на 2-4 тижні, а легке обприскування раз на тиждень допоможе запобігти накопиченню нальоту.