Воду, в якій варилась картопля, часто звично виливають, але насправді вона може стати в пригоді для різних побутових потреб. ТСН розповідає, що ж можна зробити з водою пісня варіння картоплі.

Чому картопляний відвар корисний?

Картопляний відвар містить крохмаль, мікроелементи та природні сполуки, які:

Пом’якшують воду. Працюють як природний загусник. Діють як легкий очищувальний та живильний засіб. Підсилюють колір та блиск поверхонь.

Це робить відвар багатофункціональним – достатньо просто дати йому охолонути.

Як можна використати картопляну воду?