Додасть блиск і оживить рослини: 6 несподіваних застосувань води після варіння картоплі
Воду, в якій варилась картопля, часто звично виливають, але насправді вона може стати в пригоді для різних побутових потреб. ТСН розповідає, що ж можна зробити з водою пісня варіння картоплі.
Чому картопляний відвар корисний?
Картопляний відвар містить крохмаль, мікроелементи та природні сполуки, які:
- Пом’якшують воду.
- Працюють як природний загусник.
- Діють як легкий очищувальний та живильний засіб.
- Підсилюють колір та блиск поверхонь.
Це робить відвар багатофункціональним – достатньо просто дати йому охолонути.
Як можна використати картопляну воду?
- Очищення каструль та сковорідок. Залийте відваром посуд та залиште на 10 хвилин – бруд відходитиме від поверхонь значно швидше.
- Очищення скла та дзеркал. Розведіть відвар з чистою водою у пропорції 1:1 та використовуйте на дзеркалах та склі. Після протирання на поверхнях не буде розводів, а скло стане помітно прозорішим.
- Відновлення кольору темного одягу. Прополіскуйте темні речі у воді після варіння картоплі – крохмаль оживляє тканину та робить колір виразнішим.
- Порятунок кімнатних рослин. Поживні речовини з відвару допомагають рослинам швидше відновлюватися після пересадки чи стресу. Їх потрібно поливати лише охолодженою рідиною та не частіше ніж раз на два тижні.
- Помічник у боротьбі з неприємними запахами. Він поглинає різкі запахи, особливо цибулі або часнику на руках. Що прибрати неприємний запах просто промийте руки теплим відваром.
- Загусник для соусів або супів. Крохмаль у відварі працює як натуральний загусник. Просто додайте кілька ложок відвару у страву – консистенція стане кремовою.
