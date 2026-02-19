Замість дорогих кондиціонерів ви можете використати звичайний столовий оцет

Кухонні рушники дуже швидко втрачають свіжий вигляд через жир, бруд та постійну вологу, а неприємний запах може залишатися навіть після прання. ТСН розповідає, як можна повернути рушникам приємний аромат та м’якість без дорогих засобів.

Як повернути кухонним рушникам свіжість?

Замість дорогих кондиціонерів ви можете використати звичайний столовий оцет 9% – він ефективно:

Знищує бактерії та усуває неприємні запахи. Пом’якшує тканину, роблячи її ніжнішою. Видаляє залишки прального порошку чи гелю, діючи як натуральний ополіскувач.

Щоб скористатися цим способом, розчиніть 1 столову ложку оцту у склянці теплої води, після звичайного прання прополощіть рушники у цьому розчині. Потім не змивайте оцет, а просто відтисніть тканину та висушіть.