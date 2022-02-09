Майже всі слідчі Львівського райуправління поліції подали рапорти на звільнення
Масове звільнення поліцейські пояснюють тиском нового керівника управління
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У Львівському районному управлінні поліції №1 майже усі слідчі написали рапорти на звільнення через непорозуміння із керівництвом. Загалом звільнилися 14 з 15 слідчих цього управління. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили два незалежних джерела у львівській поліції.
Причиною бажання звільнитись стала не низька зарплата, що останнім часом спонукає правоохоронців змінювати роботу чи страйкувати, а непорозуміння із тимчасовим виконувачем обов'язків заступника начальника ЛРУ №1, начальником відділу кримінальної поліції підполковником Василем Шимоном. Утім, в чому саме полягають тиск і непорозуміння, поліцейські не розголошують.
Відповідно до процедури, рапорти повинен підписати безпосередній керівник поліцейських і відправити їх у відділ кадрів. Де документи перебувають зараз – невідомо, але правоохоронці ще не звільнені. «Працівники налаштовані рішуче, а керівництво головного управління Нацполіції Львівщини намагається залагодити конфлікт між сторонами», – сказав співрозмовник ZAXID.NET.
У відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівщини у вівторок, 8 лютого, пообіцяли прокоментувати ситуацію в управлінні, але на момент публікації не так і зробили цього. Отримати коментар безпосередньо Василя Шимона не вдалося.
Додамо, що Львівське районне управління поліції №1 обслуговує Личаківський і Галицький райони Львова із населенням у 113 тис. людей. Чисельність особового складу – 140 осіб, з яких 133 поліцейських.
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