Львівське районне управління полвіції №1 обслуговує два густонаселені райони Львова

У Львівському районному управлінні поліції №1 майже усі слідчі написали рапорти на звільнення через непорозуміння із керівництвом. Загалом звільнилися 14 з 15 слідчих цього управління. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили два незалежних джерела у львівській поліції.

Причиною бажання звільнитись стала не низька зарплата, що останнім часом спонукає правоохоронців змінювати роботу чи страйкувати, а непорозуміння із тимчасовим виконувачем обов'язків заступника начальника ЛРУ №1, начальником відділу кримінальної поліції підполковником Василем Шимоном. Утім, в чому саме полягають тиск і непорозуміння, поліцейські не розголошують.

Відповідно до процедури, рапорти повинен підписати безпосередній керівник поліцейських і відправити їх у відділ кадрів. Де документи перебувають зараз – невідомо, але правоохоронці ще не звільнені. «Працівники налаштовані рішуче, а керівництво головного управління Нацполіції Львівщини намагається залагодити конфлікт між сторонами», – сказав співрозмовник ZAXID.NET.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівщини у вівторок, 8 лютого, пообіцяли прокоментувати ситуацію в управлінні, але на момент публікації не так і зробили цього. Отримати коментар безпосередньо Василя Шимона не вдалося.

Додамо, що Львівське районне управління поліції №1 обслуговує Личаківський і Галицький райони Львова із населенням у 113 тис. людей. Чисельність особового складу – 140 осіб, з яких 133 поліцейських.