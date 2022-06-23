Ресторани мережі MacDonald’s перестали працювати з 24 лютого через російське вторгнення

Мережа ресторанів McDonald’s, яка з першого ж дня російського вторгнення припинила працювати в Україні, готується відновити роботу закладів. Про це в інтерв’ю Forbes, опублікованому 23 червня, повідомила CEO компанії в Україні Юлія Бадрітдінова. Раніше в компанії заявляли, що ресторани мережі не працюватимуть в Україні до кінця війни.

Юлія Бадрітдінова не назвала конкретних термінів відкриття ресторанів мережі McDonald’s в Україні, зазначивши лише, що готуючись до відкриття, компанія оновлює протоколи безпеки. Зокрема, компанія перевіряє, чи є поблизу ресторанів бомбосховища.

«Коли спрацьовує повітряна тривога, ресторани терміново мають зачинятися, що само по собі є досить непростим процесом, оскільки ресторан – це міні-завод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів. Ми не можемо просто так відкритися, поки не переконаємось, що все відповідає нашим вимогам», – сказала вона.

Керівник одного з київських ресторанів McDonald’s анонімно повідомив Forbes, що мережа готується до відкриття з серпня, за умови, що будуть дотримані відповідні правила безпеки.

Водночас, McDonald’s уже відновлює мережу поставок, адже деякі місцеві постачальники не працюють через зруйновану війною інфраструктурою, тож деякі продукти, як-от соки, соуси чи пакування, доведеться закупляти закордоном.

За словами Юлії Бадрітдінової, зі 107 ресторанів McDonald’s в Україні від бойових дій постраждали чотири. Всі їх будуть ремонтувати, коли в регіоні завершаться бойові дії.

Нагадаємо, що з 24 лютого усі заклади мережі ресторанів McDonald’s закриті. Компанія передала залишки продуктів міськрадам як гуманітарну допомогу та займається волонтерством. Раніше у MacDonald’s заявляли, що не відновлять роботу ресторанів, допоки є загроза атак.