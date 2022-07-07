У чернівецькому кризовому центрі, де наразі проживають вихованці евакуйованого дитбудинку з Миколаєва, зафіксували спалах вітрянки. За п’ять днів захворіли вже 20 дітей віком від двох до чотирьох років, одного малюка госпіталізували.

Як у четвер, 7 липня, повідомила прес-служба Центр громадського здоров’я МОЗ України. За інформацією медиків, протягом п’яти днів, із 30 червня по 4 липня, допомоги лікарів потребували 20 вихованців Миколаївського обласного будинку дитини, евакуйованого в Чернівці.

«Всі випадки захворювання із характерними симптомами вітряної віспи були зареєстровані серед дітей старшої групи, віком від 2 до 4 років. Одного малюка госпіталізовано до Чернівецької дитячої клінічної лікарні, 19 проходять амбулаторне лікування згідно з призначеннями фахівців», – йдеться у повідомленні медиків.

У Центрі громадського здоров’я уточнюють, що у діти контактували з переселенцями особами з інших міст, які також мешкають у кризовому центрі в Чернівцях. Усіх контактних дітей ізолювали та обстежили. Кризовому центру рекомендували тимчасово призупинити приймання переселенців.

Зазначимо, що вітряна віспа (вітрянка) – це високоінфекційне гостре вірусне захворювання, що переважно вражає дітей. Характеризується помірною загальною інтоксикацією і плямисто-папульно-верикульозним висипом на шкірі та слизових оболонках.