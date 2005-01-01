Меморіальному музею Михайла Грушевського у Львові меценати подарували нові експонати

До 20-річчя львівського меморіального музею Михайла Грушевського меценати подарували нові експонати. Їх наразі ще не виставили для огляду. Проте зараз, після двох десятків років роботи музею, працівники згадують, як по крупинках вишукували особисті речі першого президента УНР.

Музей Михайла Грушевського у Львові святкує своє 20-річчя. Цього дня журналісти разом із музейниками згадали історію унікальної вілли, яка стоїть на вул. Івана Франка у Львові.

«Я в 1901 році купив кусень ґрунту під містом, щоб поставити собі хату», – так перший президент УНР Михайло Грушевський почав сторічну історію будинку на Софіївці, де майже 12 років прожив із дружиною та донькою, по сусідству з Іваном Франком. Коли Грушевські виїхали звідти, там мешкали відомі галицькі родини – Колесси, Крушельницькі. Потім тут був музей Франка, а 20 років тому врешті відкрили музей Михайла Грушевського.

Працівники починали з нуля.

«Нас тоді було дуже мало. Нас прийшло сюди, до вілли Грушевських, п'ятеро, але я до сьогодні пишаюся кожним із тих працівників», – згадує директорка меморіального музею Марія Магунь.

Тоді хтось із музейників залишався тут на ніч, бо сторожа ще не було. Пережили ремонт, під час якого на стінах і стелі відкрили розписи часів Грушевських.

«Прекрасні лілії забіліли з-під тої розмитої штукатурки і нам було дивно, що ми тієї краси не спостерігали раніше», – розповідає директорка.

А потім почали пошуки експонати. На щастя, галицька родина Грушевських зберігала у себе на горищі родинні речі.

«У віллі «Ясна поляна» у Стрию мешкала галицька родина Грушевських. Вони, вочевидь, самі не уявляли, що зберігається у них на горищі. Коли ми отримали можливість опинитися у цьому їхньому «клондайку», ми були вражені. Ми знайшли автентичні речі, які стали основою, акцентами в нашій музейній експозиції», – згадує Марія Магунь.

Родина і друзі передали музею особисті речі побуту президента, меблі, столовий сервіз із монограмами і листи Михайла Грушевського, його дружини Марії та доньки Катерини.

«У нас на експозиції є речі, які в інтер'єрі цього дому були присутні за часів Грушевських. Зокрема, фортепіано, за яким сиділа і вчилася грати Катруся», – додає директорка.

Відтворювали інтер'єр за старими світлинами і спогадами гостей вілли.

Окрему кімнату не випадково облаштували у гуцульському стилі. Грушевські мали у Криворівні садибу для вакацій. Хати уже немає, але місцева доглядальниця зберегла речі родини президента. За ними Марія Магунь у 90-х роках поїхала звичайними рейсовими автобусом і поїздом.

«Мені з молодшою донею в бесагах, у торбах, на плечах, в руках довелося везти те, що можна було на себе навантажити. Так і привезли до Львова», – згадує пані Марія.