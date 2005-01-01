Львівські музеї запрошують дітей на канікули

«Діти бачать таке відео, але не з вчителями їхніх шкіл, я сподіваюся».

Забути про шкільну науку і з головою поринути у науку життя, але без суворих правил і оцінок ‒ лише годуючи тваринок, вивчаючи біблійні історії та малюючи власні полотна. Такі канікули для найцікавіших малих дослідників пропонують музеї, дитячі центри та бібліотеки міста. І вже відчинили для малечі свої двері.

У Еколого-натуралістичному центрі вже від понеділка, 29 травня, навала дітлахів. Тут два тижні вони таборуватимуть. Кожен з малечі обирає собі тварину-улюбленця і весь цей час доглядатиме його.

«Я доглядаю за кізкою. Її звати Меланія. Вона любить свіжу траву, сіно, любить їсти моркву. Яблука зовсім не їсть і віддає все курям», ‒ розповіла десятирічна учасниця табору Дарина Коваль.

Щодня, від ранку і по обіді, учні відвідують зоологічний, природознавчий музеї, мають різноманітні майстер-класи, навіть малюють тваринок і вивчають екзотичний світ.

Останнє захоплення дітей в центрі ‒ новонароджене поні Ян, що народилося минулого тижня.

«Прибігають ‒- і там такі емоції! Таке щастя, що вони бачать цього поні! Зразу пхають йому травичку: «їж-їж!». А воно не може їсти.. Рочок-півтора воно питиме мамине молоко. А мама інтенсивно наминає травичку, п’є водичку і молочко у ній прибуває», ‒ розповів конюх еколого-натуралістичного центру Олександр Токарський.

Цікаво, що Сашко, який доглядає малого поні з його мамою Анфісою, теж приходив сюди ще від шестирічного віку, а вже кілька місяців тут працює.

Цьогоріч у таборі 25 дітей. А групу охочі наповнили ще в січні.

«Переважно вдома контакт дітей обмежується котиком, собачкою, морської свинкою або хом’ячком. В нас є дуже велика колекція екзотичних тварин, за якими діти можуть доглядати, дбати про них, годувати. Тож вони залишаються їхніми улюбленцями, напевно, набагато довше, ніж на тих 14 днів», ‒ розказала завідувачка відділу біології Еколого-натуралістичного центру Зоряна Слівінська.

Не менш цікаво буде дітям на канікулах у музеї історії релігії та Національному музеї. Там вони стартують у понеділок, 4 червня. Малечу від 7 до 13 років обіцяють познайомити на екскурсіях зі святими, їм розкажуть цікавинки біблійних історій, а ще вони самі малюватимуть ‒ за мотивами Марії Приймаченко.

«Обов’язково маємо музейні забавки, квести, різні інтерактиви. Багато батьків дивуються: ну, чим музей може зацікавити дитину? Але потім приємно здивовані, бо за шість років «Канікул в музеї» в нас вже є діти, які виросли фактично на наших очах», ‒ додала куратор «Літніх канікул в музеї» Марія Бабій.

Запис на канікули в музей за тел.: (032)235-88-56

Цікаві дійства, та вже не таборові, готують і «Шевченківський гай», і бібліотеки міста.