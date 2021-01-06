Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що у місті нема підстав вводити жорсткий карантин із 8 січня, оскільки ситуація із захворюваністю на Covid-19 контрольована і йде на спад.

«На тлі зниження кількості хворих, введення локдауну не до часу. Ми бачили пік захворювання перед новим роком, зараз ми бачимо спад. В таких містах як Черкаси, життя йде своїм шляхом. Немає збільшення кількості хворих», – заявив Бондаренко у відозверненні у середу, 6 січня.

Кінцеве ж рішення про те, чи вводити у місті посилений карантин будуть приймати у понеділок, січня.

Як інформував ZAXID.NET, уряд планує ввести локдаун в Україні із 8 до 24 січня.

Першим вводити посилені карантинні заходи відмовився Тернопіль. Тернопільська регіональна комісія з питань надзвичайних ситуацій вирішила не вводити додаткові обмеження під час урядового нокдауну.

Нагадаємо, на початку травня 2020 року виконком Черкаської міськради вирішив послабити карантинні обмеження, дозволивши роботу магазинів, салонів краси і літніх терас ресторанів. Після цього МВС порушила справу проти Анатолія Бондаренка за ст. 325 Кримінального кодексу ККУ – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням.