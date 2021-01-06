Тернопільська регіональна комісія з питань надзвичайних ситуацій вирішила не вводити додаткові обмеження під час урядового локдауну з 8 до 24 січня. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За словами Надала, під час засідання комісія заслухала позицію освітян, лікарів та інших працівників сфери охорони здоров'я. Міський голова наголосив, що їх інформація свідчить про те, що протягом останніх днів у нас не те що немає зростання кількості хворих.

«У нас, навпаки, є тенденція до зменшення кількості людей, які хворіють, які перебувають у лікувальних закладах з Covid-19. Практично немає хворих серед дітей та працівників закладів освіти», – сказав він.

Він повідомив, що з 11 січня у місті планують відновлювати роботу шкіл (повноцінне навчання у молодшій школі та навчання через один день у старшій). Надал наголосив, що комісія рекомендує суб'єктам господарювання не припиняти свою роботу, а здійснювати її так, як і раніше.

За його словами, під час урядового локдауну діятимуть лише ті протиепідемічні заходи, що були ухвалені раніше.

Важливо, що ще 13 листопада уряд усунув державну комісія з питань ТЕБ і НС, а також комісії ТЕБ і НС на місцях від регулювання карантину.

МОЗ також раніше констатувало зменшення кількості нових хворих на коронавірус, але наголосило, що така ситуація є прогнозованою і січневий локдаун необхідний для втримання цієї тенденції, оскільки за відсутності жорсткого карантину після свят на Україну може чекати різкий стрибок кількості хворих.

Така ситуація, в свою чергу, може призвести до введення локдауну вже на початку весни.

Тут також варто уточнити, що у серпні 2020-го, під час поділу України на зони поширення коронавірусу, місцева влада у Тернополі вже відмовлялася виконувати постанову уряду. Тоді місто потрапило до червоної зони карантину.

Однак тоді Сергій Надал скликав позачергову сесію міськради. Депутати одноголосно підтримали звернення до Держкомісії з надзвичайних ситуацій вивести Тернопіль з червоної зони.

Крім того, міський голова Тернополя ігнорував і «карантин вихідного дня», що тривав у листопаді 2020 року. Він заявив, що у місті не будуть вводити якісь додаткові обмеження попри рішення уряду.