Муляж ікони Казанської Богородиці у Свято-Михайлівському соборі

У Свято-Михайлівському соборі в Черкасах зникла ікона Казанської Богородиці. Натомість на місці образа встановили видрукуваний на картоні муляж. Про це в четвер, 20 лютого, повідомило «Суспільне» з посиланням на міського голову Черкас Анатолія Бондаренка.

Як розповів Бондаренко, ікону Казанської Богородиці покійному ексочільнику черкаської єпархії владиці Софронію подарував один із високопосадовців.

«Для ікони був зроблений оклад і вона була до недавнього часу тут, ще при покійному владиці Софронії. Після того, як тут дехто покерував, тепер тут не ікона, а фактично просто видрукуваний банер», – повідомив міський голова Черкас.

Він також звернувся до представників московського патріархату, які раніше управляли найбільшим православним храмом України – Свято-Михайлівським кафедральним собором у Черкасах – повернути ікону на місце.

«Я звертаюся до Феодосія, до всіх священників, які були тоді: я думаю, що ви знаєте, де ця ікона. Вона вам не належить, ви повинні її повернути на місце, якщо хоч трохи поважаєте покійного владику Софронія», – сказав Анатолій Бондаренко, зазначивши, що храм надалі розвиватиметься і там звучатиме українська мова.

Додамо, у жовтні 2024 року Свято-Михайлівський собор у Черкасах офіційно перейшов до Православної церкви України та став гарнізонним. Зазначалось, що на території Свято-Михайлівського кафедрального собору буде створено осередок національного-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів. Настоятелем Свято-Михайлівського собору в Черкасах став капелан, протоієрей Володимир Гладковський.

До переходу під юрисдикцію ПЦУ у храмі правив митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Феодосій (в миру – Денис Снігірьов). Священника та його оточення неодноразово звинувачували у зв’язках з Росією. Зокрема, сам Снігірьов навчався та працював у РФ. Він повернувся в Україну незадовго до подій Революції гідності, під час чого підтримував тодішню українську владу.

Упродовж 2024 року СБУ вручила митрополиту низку підозру. Слідчі заявили, що Феодосій, зокрема, заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників, а також розпалював релігійну ворожнечу.