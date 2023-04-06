Черкаського митрополита УПЦ МП підозрюють у виправданні російської агресії
Раніше митрополиту Черкаському і Канівському Феодосію оголошували підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі
Служба безпеки України повідомила про нову підозру митрополиту Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Феодосію. Правоохоронці стверджують, що зібрали беззаперечні докази його вини в запереченні збройної агресії Росії проти України та виправданні дій загарбників. Це друга підозра від СБУ, яку Феодосій отримав цьогоріч, – першу йому голосили 20 лютого.
Як повідомила СБУ в четвер, 6 квітня, у 2020 році церковник УПЦ МП віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном Російської православної церкви. Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати «деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів», на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію Росії та воєнні злочини російських загарбників.
Крім того, на «новому» сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до «об’єднання» релігійних громад у війні проти України.
«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу», – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 20 лютого Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП митрополиту Феодосію в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Цьому передували численні обшуки, які СБУ регулярно проводила на об’єктах УПЦ МП з жовтня 2022 року.