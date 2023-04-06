Керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП оголосили другу підозру

Служба безпеки України повідомила про нову підозру митрополиту Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Феодосію. Правоохоронці стверджують, що зібрали беззаперечні докази його вини в запереченні збройної агресії Росії проти України та виправданні дій загарбників. Це друга підозра від СБУ, яку Феодосій отримав цьогоріч, – першу йому голосили 20 лютого.

Як повідомила СБУ в четвер, 6 квітня, у 2020 році церковник УПЦ МП віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном Російської православної церкви. Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати «деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів», на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію Росії та воєнні злочини російських загарбників.

Крім того, на «новому» сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до «об’єднання» релігійних громад у війні проти України.

«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 20 лютого Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП митрополиту Феодосію в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Цьому передували численні обшуки, які СБУ регулярно проводила на об’єктах УПЦ МП з жовтня 2022 року.