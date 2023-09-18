У понеділок, 18 вересня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків завершив аукціон з продажу свого робочого крісла для підтримку військових. Найбільшою виявилась ставка у сумі 50 тис. грн. Виручені кошти Марцінків обіцяє скерувати 102-гої окремої бригади територіальної оборони з Франківщини.

Руслан Марцінків оголосив про старт аукціону 5 вересня на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Мер Івано-Франківська виставив на аукціон своє робоче крісло зі стартовою ціною у 1000 грн, за умовами аукціону наступний крок мав бути не меншим за 500 грн.

Робоче крісло Руслана Марцінківа, яке він виставив на аукціон

18 вересня Руслан Марцінків оголосив переможця аукціону, який запропонував придбати крісло за найвищою ціною – 50 тис. грн. Виручені кошти Марцінків обіцяє скерувати 102-гій окремій бригаді територіальної оборони з Франківщини