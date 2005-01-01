Мер Львова обговорив небезпеку «Північного потоку-2» із високопосадовицею НАТО

Раса Юкнявічене запевнила в зацікавленості Євросоюзу у співпраці з Україною

8 червня міський голова Львова Андрій Садовий провів зустріч із заступницею голови Парламентської асамблеї НАТО Расою Юкнявічене. Під час зустрічі обговорили питання співпраці України з НАТО, стан справ у Європейському Союзі, небезпеку «Північного потоку-2», повідомляє прес-служба ЛМР.

Міський голова наголосив на небезпеці від реалізації проекту «Північний потік-2» та прирівняв його до пакту Молотова – Ріббентропа. Учасники зустрічі також позитивно оцінили законопроект про створення Антикорупційного суду в Україні.

Раса Юкнявічене, яка також є членом Сейму та екс-міністром оборони Литви, зазначила: «Як частина НАТО, ми намагаємось працювати на повну силу і робити все, що можемо, адже наш найбільший інтерес – це міцніший Європейський Союз. Також для нас важливо, аби Україна була якомога ближче до НАТО та ЄС як їхній майбутній член. Ви необхідні нам не менше, аніж ми вам».

Нагадаємо, у квітні у Львові відбулося виїзне засідання Військового комітету НАТО.

Довідка

Раса Юкнявічене – литовський політик, член Сейму та у 2008-2012 роках міністр оборони Литовської Республіки. Зараз – голова делегації Сейму у Парламентській асамблеї НАТО, заступник голови Парламентської асамблеї НАТО, а також член Міжпарламентської ради Україна — НАТО.