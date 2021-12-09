Андрей Пленкович відвідав Львів та зустрівся з мером Андрієм Садовим

У четвер, 9 грудня, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович відвідав Львів, зустрівся з мером Андрієм Садовим та залишив запис у Книзі почесних гостей міста. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

«Учора я був у Києві, сьогодні – у Львові. Обидва дні сповнені змістом та конкретикою, тож сподіваюсь, що це дасть поштовх на подальше поглиблення наших відносин», – зауважив прем’єр-міністр Хорватії.

Андрій Садовий та Андрей Пленкович домовилися про співпрацю та розвиток медичного туризму.

«Дякую за чітку позицію та підтримку України на міжнародній арені! Ми маємо чого у них повчитись. Але й вже сьогодні наші цілі є дуже схожими. Ми говоримо не просто про розвиток туризму, а про саме медичний туризм. Завдяки спільній роботі, трансплантологія у Львові вийде на новий рівень. Ми вже домовились про співпрацю із медичним госпіталем у Загребі, який може стати нашим потенційним партнером», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Фото прес-служби ЛМР

Також Андрей Пленкович відвідав Український католицький університет, де прочитав лекцію про майбутнє Європи.

У складі хорватської делегації до Львова прибули міністр територіального планування, будівництва та держмайна Хорватії Дарко Горват, міністр закордонних та європейських справ Гордан Грліч-Радман, міністр економіки та сталого розвитку Томіслав Чоріч, міністр освіти та науки Радован Фукс, надзвичайний та повноважний посол Республіки Хорватія в Україні Аніца Джамич, голова офісу прем’єр-міністра Звонімір Ерка-Петешіч та інші представники уряду.

Зазначимо, що вчора Андрей Пленкович відвідав Київ. Під час візиту було укладено п’ять спільних документів, зокрема План заходів робочої групи між Україною та Хорватією на 2022/2023 роки, який передбачає обмін досвідом із Хорватією в питанні реінтеграції тимчасово окупованих територій, реабілітації ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, протимінної діяльності та посилення національної безпеки. Також заплановане створення хорватсько-українського освітнього альянсу, завдяки якому вищі навчальні заклади зможуть отримати додаткову фінансову підтримку.

Андрей Пленкович – прем’єр-міністр Хорватії з 19 жовтня 2016 року, хорватський юрист, дипломат і політик. До 12 жовтня 2016 року був депутатом Європейського парламенту, головою комітету парламентської співпраці між Україною та ЄС та заступником голови комітету закордонних справ, а з 21 червня 2016 року – керівником Хорватської демократичної співдружності. Нагороджений Орденом «За заслуги» I ст. (Україна, 23 серпня 2021) та Орденом «За заслуги» III ст. (Україна, 21 серпня 2015).

Аніца Джамич – надзвичайний і повноважний посол Хорватії в Україні з 2019 року. Досі була на посаді посла Хорватії в Стокгольмі (Швеція) та за сумісництвом у Литві й Латвії (2014-2018), представляла Хорватію при Раді Європи (2012-2014), заступниця радника президента Хорватії з питань зовнішньої політики та з питань ЄС.