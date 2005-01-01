Мер Львова взяв участь у відкритті реконструкції бою «Чортківська офензива»

Мер Львова Андрій Садовий з учасниками реконструкції бою

У неділю, 17 червня, міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з мером міста Чортків, що на Тернопільщині, та взяв участь у відкритті реконструкції бою «Чортківська офензива».

Як повідомили в прес-службі ЛМР, Андрій Садовий долучився до підписання Меморандуму про підготовку до проведення 100-річчя Чортківської офензиви в червні 2019 року. Також він зустрівся з мером Чорткова Володимиром Шматьком, взяв участь у відкритті реконструкції бою «Чортківська офензива», відвідав Єпархіальне управління Бучацької єпархії УГКЦ.

У понеділок Андрій Садовий зустрівся з міською головою Заліщик Аллою Ковач. Мер Львова також долучиться до Ukraine UrbanTalks Львів & Тернопіль, що відбудеться в Центрі науки Тернополя.

Зазначимо, що на Чортківщині відбувається військово-історичний фестиваль «Чортківська офензива». У програмі — кінопрезентації, виставка сучасної зброї та фотографій із зони бойових дій, квест і теренова гра, вишкіл «Тактика вуличного бою», реконструкція бою «Чортківська офензива», виступи гуртів «Карпати», «Чорноморці», «Медовий полин», «Периферія», «Loud Silence», «Моторола», «Тінь сонця».

Довідка. Чортківська офензива – історична назва наступальної військової операції Української Галицької Армії (УГА), здійсненої в період з 7 по 28 червня 1919 року. Вона була однією з найзначніших наступальних операцій, що здійснила УГА під час польсько-української війни в Галичині 1918-1919 роках.