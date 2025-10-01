Кіоск на вул. Виговського перенесли з просп. Чорновола

Міський голова Львова Андрій Садовий зреагував на обурення в місцевому телеграм-каналі «Перша приватна мемарня» щодо МАФу, який у вересні встановили на газоні на вул. Виговського біля перехресті з вул. Патона. Перед тим споруду демонтували з просп. Чорновола, де вона заважала створенню пішохідного бульвару.

«Дякую громадськості, а зокрема Мемарні, що підняли тему МАФу на Виговського. Що можу сказати про цей «шедевр»? Це помилка міської ради. Дозволу на таку потвору не мало бути, навіть якщо це перенесення з одного району в інший», – написав міський голова у середу, 1 жовтня.

Андрій Садовий повідомив, що провів «жорстку нараду» з усіма причетними до цього напрямку посадовцями та депутатами. Ухвалили рішення про демонтаж.

«Тепер маємо виправити ситуацію разом із власником, який водночас є депутатом міської ради. Що означає виправити? Це знести цю потвору найближчим часом», – додав мер.

Як повідомлялося, у вересні мешканка Львова Оксана Джус звернулась на Гарячу лінію Львова щодо законності встановлення двох кіосків на газоні на вул. Виговського, 29а. У Львівській міській раді ZAXID.NET пояснили, що ці споруди перенесли з просп. Чорновола, 63, оскільки там планують облаштувати пішохідний бульвар.

У місцевому телеграм-каналі «Перша приватна мемарня» жорстко висміяли дії міських чиновників, які дозволили встановити згаданий МАФ-потвору.

МАФ належить ТзОВ «Інвест Захід Груп», що зареєстроване на львів’янина Олександра Кушніра, але у 2016 році його заснував депутат Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Роман Дуда. До грудня 2016 року він був директором компанії.