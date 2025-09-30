Кіоск на вул. Виговського перенесли з просп. Чорновола

Демонтовані з просп. Чорновола кіоски перенесли на вул. Виговського, оскільки вони заважали створенню пішохідного бульвару. Кіоски належить ТзОВ «Інвест Захід Груп».

У вересні мешканка Львова Оксана Джус звернулась на Гарячу лінію Львова щодо законності встановлення двох кіосків на газоні на вул. Виговського, 29а. У Львівській міській раді ZAXID.NET пояснили, що ці споруди перенесли з просп. Чорновола, 63, оскільки там планують облаштувати пішохідний бульвар.

Зазначається, що кіоск загальною площею 56 м2 на вул. Виговського, 29а внесений Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд. По суті це три окремі МАФи – один на 19 м2 та два зблоковані по 28 м2. Аналогічні площі мали й перенесені кіоски з просп. Чорновола. Дозвіл на роботу закладу виданий до кінця 2029 року.

МАФ належить ТзОВ «Інвест Захід Груп», що зареєстроване на львів’янина Олександра Кушніра, але у 2016 році його заснував депутат Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Роман Дуда. До грудня 2016 року він був директором компанії.

Додамо, що облаштування пішохідного бульвару передбачає ремонт пішохідної частини просп. Чорновола від кільця Липинського – Чорновола до вул. Варшавської протяжністю 1,2 км. Після реконструкції цей простір буде не лише транзитним, а стане місцем для відпочинку – вздовж бульвару встановлять вуличні меблі.

До фінансування реалізації цієї ідеї долучаться місцеві підприємці. Незаконні МАФи за маршрутом знесуть, а іншим підприємцям пропонують перенести свої кіоски на інші локації.