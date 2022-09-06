Відзначили абітурієнтів, які набрали максимальні 200 балів принаймні з одного предмету: математики, історії України чи української мови

У Нововолинську міськрада подарувала по 1 тис. грн випускникам, які склали мультитест на максимальні бали. Загалом у місті 15 вступників, які отримали максимальні 200 балів принаймні з одного предмету, що входив до мультитесту.

Нагородження відбулось у понеділок, 5 вересня, повідомила прес-служба Нововолинської міськради. «Грошові нагороди отримали: Нікіта Пащук, Катерина Смолюк, Софія Хмелюк, Олександр Ковальчук, Роман Климчук, Владислав Семенюк, Костянтин Сиротенко, Юлія Базилевич, Олександра Попова, Артем Вербицький, Сергій Бінецький, Олександра Кушіль, Наталія Тлумач, Діана Фляк і Тетяна Стрєлова», – йдеться у повідомленні.

Кожному з них вручили по 1 тис. грн за максимальний бал з кожного тесту. Зазначимо, що сам мультитест складався з трьох блоків завдань з математики, української мови та історії України. За кожен блок можна було отримати максимум 200 балів.

«Хай всі задуми вдаються. А рідне місто завжди чекає на своїх дітей – успішних фахівців», – додав мер міста Борис Карпус.

Загалом понад 6,5 тисяч українських випускників, які складали національний мультипредметний тест під час основної сесії, отримали максимальний результат принаймні з одного предмета.