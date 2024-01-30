Мер Одеси не вказав доходи колишньої дружини та їхніх спільних дітей

Мер Одеси Геннадій Труханов, підозрюваний у привласнення понад 90 млн грн під час закупівель, подав декларацію про доходи у 2021 та 2022 році. У декларації, оприлюдненій НАЗК 29 січня, йдеться про те, що він позичив у матері-пенсіонерки 200 тис. доларів.

У 2021 році Геннадій Труханов отримав майже 280 тис. грн із зарплати мера. Водночас у документі зазначається, що його мати отримала у подарунок від вітчима Труханова, Миколи Данилюка, понад 11,5 млн грн. В останній поданій декларації Геннадія Труханова за 2019 рік Микола Данилюк не фігурував.

За 2021 рік родина Труханових отримала такі прибутки:

277 913 грн – зарплата Труханова;

34 198 грн – пенсія матері мера Одеси;

10 731 грн – прибуток матері Труханова від надання майна в оренду;

1 млн 188 тис грн – дохід матері від цінних паперів;

97 664 грн – пенсія Миколи Данилюка;

11 577 213 грн – подарунок від вітчима Труханова його матері.

Також Геннадій Труханов задекларував за 2021 рік майже 67 тис. грн готівки, понад 350 тис. грн, 2526 доларів та понад 16 тис. євро на банківських рахунках. Водночас матір Труханова тримала на рахунках майже 45 тис. євро, понад 150 тис. грн, а також зберігала понад мільйон гривень та 658 тис. доларів готівкою.

Згідно з декларацією Труханова за 2022 рік, він позичив у матері 200 тис. доларів. Гроші мер Одеси отримав у квітні 2022 року. Цього року пенсія матері Труханова склала 41 тис. грн, а його вітчима – 110 тис. грн. Також матір Геннадія Труханова отримала дохід з оренду майна – майже 11 тис. грн, а також соцвиплати – 2646 грн.

У 2022 році Геннадій Труханов мав майже 356 тис. грн та 180 тис. доларів готівкою, а також майже 419 тис. грн, 2526 доларів та 16 тис. євро готівкою. Тим часом мати Труханова мала майже 847 тис. грн та 502 тис. доларів готівкою, а також майже 30 тис. на банківських рахунках. У вітчима, який подарував матері Труханова 11 млн грн, на картці задекларовано 774 грн.

Зазначимо, у деклараціях Геннадія Труханова немає інформації про доходи та майно його колишньої дружини та їхніх спільних дітей.

Нагадаємо, Геннадій Труханов – скандальний посадовець, який фігурує у провадженнях щодо розкрадання коштів. Зокрема, у травні 2023 року мера Одеси арештували за підозрою у привласненні 92 млн грн під час купівлі будівлі заводу «Краян». Справа одеського заводу «Краян» тягнеться з жовтня 2017 року. За версією слідства, Геннадій Труханов та кілька посадовців міськради і підприємців протягом липня-грудня 2016 року заволоділи 185 млн грн під час купівлі будівлі збанкрутілого одеського заводу «Краян». Наступного дня після арешту Труханов вийшов під заставу в 13 млн грн.

Також Геннадія Труханова підозрювали у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях у 2015 та 2016 роках. Тоді вказані дані відрізнялися від достовірних на понад 18 млн грн та 33 млн грн. Згодом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за недостовірне декларування Труханова ще й у 2017 році. Втім, 2020 року ВАКС закрив обидві справи проти Труханова, оскільки Конституційний суд України скасував відповідальність за недостовірне декларування.