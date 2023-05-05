Геннадій Труханов пробув у СІЗО всього добу

Мера Одеси Геннадія Труханова, якого звинуватили у заволодінні понад 92 млн грн бюджету через схему придбання колишнього заводу «Краян», відпустили з-під варти. За міського голову внесли оголошену заставу у 13,42 млн грн, повідомив у п'ятницю, 5 травня, журналіст Олег Новіков.

За словами Новікова, Геннадій Труханов покинув СІЗО. Його зобов'язали не покидати Україну та носити електронний браслет.

«На Труханова поклали обовʼязки: прибувати за кожною вимогою до суду; не відлучатися за межі території України без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет», – повідомив Олег Новіков.

Заставу за мера Одеси вніс депутат міськради від партії «Довіряй ділам» Дмитро Танцюра, про що він повідомив​«Суспільному». «Це мої особисті, задекларовані кошти, з яких сплачені податки. Гроші вже зайшли, я отримав листа з ВАКСу», – заявив він.

Нагадаємо, 4 травня ВАКС арештував Геннадія Труханова, звинувативши у привласненні 92 млн грн під час купівлі будівлі заводу «Краян». За даними ВАКС, у 2016 році Труханов придбав приміщення заводу за вдвічі вищою ціною. У 2017 році прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури просили суд ув’язнити мера Одеси Геннадія Труханова на 12 років, а інших фігурантів справи на 7 та 11 років із конфіскацією майна. Проте мера Одеси та інших чиновників виправдали, після чого САП подала на апеляцію.

У 2021 році Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдовувальний вирок Труханову, а в квітні 2023 року змінив запобіжний захід меру Одеси та призначив йому заставу в розмірі 30,8 млн грн, яку він не вніс упродовж п’яти днів. Внаслідок цього Геннадія Труханова і заарештували 4 травня.