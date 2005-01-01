Мер Рахова наклав вето на звернення міськради з вимогою імпічменту Порошенка

Рахівська міська рада

Міський голова Рахова підписав розпорядження «Про зупинення рішення сесії міської ради» з вимогою до Верховної Ради України про імпічмент Президента України, а також відставку генпрокурора та міністра МВС України. Відповідне розпорядження мер Рахова Віктор Медвідь підписав у вівторок, 27 березня, інформує прес-служба Закапатської ОДА.

Як ідеться в розпорядженні, приймаючи вказане рішення, міська рада порушила вимоги п.2 ст.19 Конституції України, а також ст.4, п.3 ст24, ст.25 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». Йдеться про перевищення міською радою своїх повноважень.

Накладення вето на рішення міськради означає, що рішення повернуть на розгляд депутатам і вони повторно голосуватимуть за це звернення.

Як інформував ZAXID.NET, на сесії 22 березня депутати Рахівської міськради проголосували за звернення до Верховної Ради України з вимогою звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Юрія Луценка та оголошення імпічменту президентові Петру Порошенку. За таке рішення проголосувало 17 депутатів із 26. «За» проголосував і місцький голова Віктор Медвідь. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що домагатиметься розпуску міськради.